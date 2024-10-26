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Видео Женщина бросала посуду и мусор в промышленного альпиниста

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Женщина бросала посуду и мусор в промышленного альпиниста
Женщина бросала посуду и мусор в промышленного альпиниста Фото: Schutterstock.com

На улице Руденс в Риге альпинист попал в неприятную ситуацию - во время ремонта фасада здания ему пришлось уклоняться от кухонных утвари, которую бросала в его сторону женщина из окна четвертого этажа, сообщает программа Degpunktā.

Житель многоэтажки Анатолий рассказывает, что в альпиниста бросили кастрюлю, тарелки и бытовые отходы. На место прибыли полиция и медики.

Спасатели использовали специальные инструменты, чтобы выломать дверь в квартиру нарушителей спокойствия, после того как неоднократно просили жильцов открыть ее добровольно.

"Оттуда четверо полицейских вынесли женщину за руки и за ноги. Возраст я не скажу. Она была в совершенно неадекватном состоянии. Она кричала и дергалась, ее передали медикам Службы скорой медицинской помощи", - сказал Анатолий.

Пострадавший рассказал по телефону, что женщина даже угрожала перерезать веревки. Он отделался несколькими синяками и испачканной рабочей одеждой.

"Неприятно, что происходит такое, что ты не можешь спокойно работать в коммунальной сфере, обслуживать людей, проводить ремонты в их многоквартирных домах, чтобы им было теплее и спокойнее зимой", - рассказал работник.

Видео: Сюжет программы Degpunktā

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