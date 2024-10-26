Днем 26 октября в Риге, на перекрестке Бривибас гатве и Густава Земгала гатве, произошло ДТП.
В Риге произошло ДТП на перекрестке Бривибас гатве и Густава Земгала гатве. Затруднено движение
Как сообщает агентство LETA, у одной из машин, у которой сильно поцарапался бок. На место прибыли оперативные службы, в том числе два автомобиля Государственной пожарно-спасательной службы.
Из-за аварии немного затруднено движение по Бривибас гатве в направлении центра.
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