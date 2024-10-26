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В Риге произошло ДТП на перекрестке Бривибас гатве и Густава Земгала гатве. Затруднено движение

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Авария. Иллюстративное фото.
Авария. Иллюстративное фото. Фото: Dmitry Kalinovsky/Shutterstock

Днем 26 октября в Риге, на перекрестке Бривибас гатве и Густава Земгала гатве, произошло ДТП.

Как сообщает агентство LETA, у одной из машин, у которой сильно поцарапался бок. На место прибыли оперативные службы, в том числе два автомобиля Государственной пожарно-спасательной службы.

Из-за аварии немного затруднено движение по Бривибас гатве в направлении центра.

Фото: Ekrānuzņēmums no "Waze".

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