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Видео В Даугавпилсе из обреза выстрелили в машину с двумя людьми внутри

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Нападение на Сергея Парфенова и его водителя
Нападение на Сергея Парфенова и его водителя Фото: Кадр из видео

Портал Kompromat.lv сообщает о том, что в центре Даугавпилса двое мужчин из обреза выстрелили в машину, в которой находились два человека: водитель и известный в городе промоутер Сергей Парфенов.

Портал делится видеозаписью случившегося. Якобы в ночь с 22 на 23 октября к автомобилю Mercedes подошли двое мужчин. Один из них выстрелил из обреза. Ранения получил водитель, сидящий на переднем сидении Сергей Парфенов не пострадал.

По информации Kompromat.v, перед стрельбой мужчины выясняли отношения. Нападающие приехали на Audi.

По мнению портала, это происшествие и поджог автомобиля Mercedes Benz депутата Даугавпилсской думы и Петериса Дзалбе могут быть связаны.

Как сообщалось, вечером в среду, 8 августа, в Даугавпилсе в районе Яунбуве был облит горючей жидкостью и подожжен автомобиль исполнительного директора Аугшдаугавского края и издателя газеты Million Петериса Дзалбе

На кадрах, снятых видеокамерами, видно, что это сделали двое молодых людей.

Политик убежден, что это спланированный злой умысел. Автомобиль подожгли возле дома Дзалбе. Хотя вокруг были и другие машины, молодые люди выбрали его микроавтобус, который был припаркован перед воротами дома политика.

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