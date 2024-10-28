Культуролог: Нужно отказаться от понятий "латыши" и "русскоязычные"

За полвека оккупации СССР пытался создать в Латвии двухобщинное общество. До конца Советскому союзу это не удалось, однако привело к ряду проблем, с которыми Латвия пытается справиться до сих пор, отметила экс-министр культуры и бывший главред газеты Diena Сармите Элерте.

Однако, по мнению Элерте, неправильно делить общество Латвии на "латышей" и "нелатышей", ведь последняя категория содержит множество разных идентичностей.

"Есть люди в Латвии, которые говорят, что они латыши русского происхождения, - сказала Элерте. - Публично это говорил [политик - прим. ред.] Андрей Юдин, недавно это сказал [режиссер - прим. ред.] Станислав Токалов. Он так себя идентифицирует. А есть люди, которые за 30 лет не смогли сдать экзамен по латышскому на базовом уровне. И это вторая крайность".

Культуролог Денис Ханов также подчеркнул, что делить общество Латвии на "латышей" и "русскоязычных" неправильно. "В латвийском обществе и среди нацменьшинств очень разный опыт интеграции, очень разный опыт принадлежности. Это и, допустим, староверы, которые были частью латвийского общества еще, условно говоря, до оккупации. Это польское, эстонское, литовское меньшинства и так далее", - говорит культуролог.

По мнению Ханова, проблема интеграции связана с тем, насколько каждый представитель общества Латвии считает ценностью свободу личности, права меньшинств, многообразие религии и клуьтуры.

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