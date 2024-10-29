Фотограф погибла в Канзасе под пропеллером самолета

На место происшествия сразу были вызваны медики, и пострадавшую с критическими травмами доставили в больницу. Несмотря на усилия врачей, травмы оказались смертельными, и вскоре Галлахер скончалась.

На краудфандинговой платформе GoFundMe была создана страница для сбора средств на погребение. Организаторы сообщили, что, хотя ее смерть была трагической и внезапной, она ушла, занимаясь тем, что любила: прыжками с парашютом и фотографией.