США потрясла трагедия - в Канзасе в результате несчастного случая погибла 37-летняя фотограф и парашютистка Аманда Галлахер. Как сообщают американские СМИ, женщина снимала прыжки с парашютом на аэродроме Кук в Уичито, когда случайно попала под пропеллер самолета.
Фотограф погибла в Канзасе под пропеллером самолета
На место происшествия сразу были вызваны медики, и пострадавшую с критическими травмами доставили в больницу. Несмотря на усилия врачей, травмы оказались смертельными, и вскоре Галлахер скончалась.
На краудфандинговой платформе GoFundMe была создана страница для сбора средств на погребение. Организаторы сообщили, что, хотя ее смерть была трагической и внезапной, она ушла, занимаясь тем, что любила: прыжками с парашютом и фотографией.
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