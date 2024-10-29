В настоящее время нет видимых причин, которые могли бы заставить правительство Эвики Силини ("Новое Единство") распасться, заявил в интервью Diena один из двух "независимых депутатов" Сейма Игорь Раев, чьи голоса обеспечивают правительству Силини хрупкое большинство в 52 голоса.
Может ли правительство Силини распасться? Мнение депутата Сейма
Раев отмечает, что коалиции обычно распадаются, когда возникает неразрешимый вопрос или разногласия, которые невозможно решить, или когда коалиция видит, что другой тип политической комбинации будет более успешным и позволит им работать более эффективно, демонстрируя свою работу избирателям, чтобы в итоге быть переизбранными.
"И здесь надо сказать, что на данный момент я не вижу причин, по которым эта коалиция может распасться, потому что и "Прогрессивные", и Союз зеленых и крестьян (СЗК) - они видят, что для них это если не идеальный, то наиболее успешный поворот в этом парламентском сроке, и они не заинтересованы в том, чтобы развалить эту коалицию. У них просто нет интереса.
У "Нового Eдинства" в этой коалиции достаточно комфортное положение - у них достаточно ведущих позиций, где они могут определять политику, и даже если что-то волшебным образом произойдет и коалиция изменится, позиции "Нового Единства" в новой коалиции могут быть слабее, особенно если вспомнить, что президент Латвии вовсе не был уверен, что доверит правительство "Новому Единству" в третий раз", - сказал Раев.
По мнению Раева, совершенно не в интересах этой коалиции создавать ажиотаж и как-то расшатывать ситуацию.
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