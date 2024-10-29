Видео, на котором Адель на своем концерте в Лас-Вегасе со слезами на глазах обнимает Селин Дион, которая тоже растрогана до слез, стало вирусным, сообщает BBC.
Видео ⟩ Адель и Селин Дион расплакались от эмоций при встрече на концерте
Во время исполнения своей песни Easy On Me Адель заметила в зале Селин Дион. Певица так обрадовалась, что расплакалась. Она бросилась к Дион, чтобы обнять ее. Канадская певица также была чрезвычайно тронута. Встреча двух знаменитых артисток привела публику в восторг.
Из-за эмоций Адель было трудно петь, и она попросила зрителей присоединиться к ней.
Девушка также рассказала своим поклонникам, что Дион принадлежит к числу людей, которых она любит больше всего на свете.
Трогательный момент произошел в том же концертном зале, который был построен для Дион более 20 лет назад, когда она впервые проводила в Лас-Вегасе свою серию концертов A New Day. Адель также отметила это во время шоу.
Серия концертов Адель в Лас-Вегасе Weekends with Adele началась в январе 2022 года и завершится 23 ноября этого года.
RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!