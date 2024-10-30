В Университетской клинической больницы имени Паула Страдиня (PSKUS) прошли учения по чрезвычайным ситуациям, сообщают Dienas ziņas.
Видео ⟩ Неправильно припаркованный автомобиль может стоить десятки жизней: выводы после учений по ЧС в Страдиня
Сами врачи почувствовали себя в роли как спасателей, так и пациентов, и причастные признали, что учения важны, к тому же когда-то уже случались подобные ситуации.
На автостоянке, созданной возле кардиологического корпуса, находится множество автомобилей, что затруднило доступ спасателей к зданию.
Участники делают вывод - даже один неправильно припаркованный автомобиль может стоить десятки жизней.
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