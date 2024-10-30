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Alexandra Nekrasova

Видео Неправильно припаркованный автомобиль может стоить десятки жизней: выводы после учений по ЧС в Страдиня

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Кадр из видео
Кадр из видео Фото: Ekrānšāviņš

В Университетской клинической больницы имени Паула Страдиня (PSKUS) прошли учения по чрезвычайным ситуациям, сообщают Dienas ziņas.

Сами врачи почувствовали себя в роли как спасателей, так и пациентов, и причастные признали, что учения важны, к тому же когда-то уже случались подобные ситуации.

На автостоянке, созданной возле кардиологического корпуса, находится множество автомобилей, что затруднило доступ спасателей к зданию.

Участники делают вывод - даже один неправильно припаркованный автомобиль может стоить десятки жизней.

Подробнее смотрите в сюжете!

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