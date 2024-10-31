Министр назвал происходящее опасным и дестабилизирующим.

Остин выступал на пресс-конференции с министром обороны Южной Кореи Ким Йонг Хёном на фоне растущих опасений, что в России размещено до 11 тысяч северокорейских военнослужащих.

Американский министр сообщил, что официальные лица обсуждают действия по развертыванию северокорейских войск, которые, по его словам, могут продлить и затянуть конфликт в Украине. Отвечая на вопрос, может ли это подтолкнуть другие страны к более непосредственному участию в конфликте, Остин признал, что это может "подтолкнуть другие страны к действиям", но не стал развивать эту тему.

Он также заявил, что существует достаточно высокая вероятность того, что Россия будет использовать северокорейские войска в боевых действиях.

"Они делают это потому, что [российский диктатор Владимир] Путин потерял много войск", - сказал глава Пентагона, добавив, что у Москвы есть выбор: мобилизовать больше собственных сил или обратиться за помощью к другим.

По оценкам США, в России находится около 10 тысяч северокорейских военнослужащих.

Однако Сеул и его союзники считают, что число военнослужащих, отправленных в Россию, возросло до 11 тысяч человек, сообщил высокопоставленный представитель администрации президента Южной Кореи. По словам чиновника, более 3 тысяч из них, предположительно, отправились в зоны боевых действий на западе России.

Украинский чиновник рассказал агентству Associated Press, что северокорейские войска в настоящее время размещены в 50 километрах от границы Украины с Россией.

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