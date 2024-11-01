Ищите себя на фото Изысканный ужин, красивые люди: Рижская неделя моды отметила 20-летие

RFW проходила с 28 по 31 октября. В программе были не только давние любимцы местной публики, но и зарубежные дизайнеры. Всего свои коллекции представили бренды из шести стран, 15 из них - на большой сцене.

В день открытия в небоскребах Zunda Towers открылся pop-up-шоурум балтийских дизайнеров, а затем прошли показы мод брендов Verens (Латвия), Laura Daili (Литва) и Carolxott (Эстония). Завершился день в магазине Amoralle, где гости имели возможность оценить один из самых женственных брендов Латвии в сотрудничестве с дизайнером Федором Подгорным (бывшим креативным директором FYODOR GOLAN) - презентацию новой коллекции в форме живых инсталляций, которые разместились на трех этажах.