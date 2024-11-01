Руководство Кокнесской школы получает 4000 евро. Соразмерно ли это?

Однако именно так обстоит дело в Кокнесской основной школе - центре развития. Большая разница между зарплатой педагогов и руководства школы заставляет задавать вопрос о распределении государственной дотации - не слишком ли учебное заведение делает упор на хорошую зарплату для администрации, а не для сотрудников школы?

В Латвии более 30 специальных школ, в которых учатся 5500 детей с особыми потребностями. В этих образовательных учреждениях более трудная и эмоционально сложная работа ценится государством через большее финансирование.

Среди всех латвийских основных школ - центров развития - в Кокнесской школе самое щедрое вознаграждение администрации школы.

Годовая зарплата троих из четырех заместителей директора школы в прошлом году превысила 40 000 евро.

У одного из них годовая зарплата составляла почти 48 000 евро, то есть около 4000 евро в месяц. В школе зарегистрировано 127 детей.

Для сравнения, в Валмиерской средней школе - центре развития, где учатся на 200 детей больше, годовая зарплата директора примерно на 20 000 меньше - 27 377,66 евро в год или 2 281 в месяц, а заместитель получает 2 593 евро брутто в месяц. И в других школах - центрах развития зарплаты руководителей не могут конкурировать с Кокнесе.

Ближе всего к ней центр развития Рижской 1-й основной школы, где директор получает примерно 3500 евро, но, в отличие от Кокнесе, рижским школам дума выделяет еще и дополнительные средства.

В Айзкраукльской краевой думе подчеркивают, что школа живет только за счет средств, выделяемых государством, самоуправление не финансирует их ни центом. Однако именно самоуправление утверждает зарплату директора школы.

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