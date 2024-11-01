«Она [Россия] способна поддерживать войну столько, сколько Украина и, возможно, Запад не смогут держаться. Это проблема. Путин убежден, что может двигаться вперед год, два или три. Сейчас ситуация кажется стабильной», — сказал он.

За несколько лет Россия превратилась в довольно закрытую страну, и судить о том, насколько это убеждение Путина соответствует действительности, трудно.

В конце октября Банк России повысил ключевую ставку с 19% до 21%, поставив исторический рекорд. Такой высокой ставка не была даже в начале российского вторжения в Украину. Причина — у ЦБ пока не получается обуздать высокую инфляцию.

Россия определенно истощается от войны. Министерству обороны явно не хватает солдат на поле боя — Россия поднимает плату за заключение военного контракта до невиданных на рынке труда уровней.

Армии не хватает бронетехники — она не столько производит ее, сколько снимает с хранения законсервированные советские резервы.

Однако в России рассчитывают на то, что Украина все равно испытывает гораздо большие трудности. Ее инфраструктура подвергается жестоким ударам российскими ракетами, промышленность на востоке страны разрушена, армия испытывает нехватку всего, от танков и снарядов до новобранцев.

Но главное — Кремль явно рассчитывает на то, что Запад устал от этой войны.

«Эта усталость реальна, и она нарастает», — сказала в середине октября министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен в интервью Financial Times. Этот материал перепечатали многие российские провоенные телеграм-каналы.

Правда, смысл ее слов был в том, что Европа, несмотря на усталость, должна увеличить помощь Украине.

«Европейцам было бы важно осознать, что если мы позволим России победить в Украине, то мы, по сути, положим конец доверию к нашей политике сдерживания», — заметила Валтонен.

Однако осознание этой опасности не так легко превратить в танки.