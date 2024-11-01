Впервые в Латвии: в Нацтеатре выступит выдающийся контратенор Макс Эмануэль Ценчич

Макс Эмануэль Ценчич - певец с более чем 40-летним опытом. Его карьера началась в раннем детстве, когда он стал солистом знаменитого Венского хора мальчиков. Музыкальный путь артиста привел его к сотрудничеству с такими выдающимися дирижерами, как Уильям Кристи и Рене Якобс, а также к выступлениям на самых престижных сценах мира, включая Ла Скала, Венскую и Баварскую государственные оперы и Парижскую оперу. Журнал Opernwelt называет Ценчича "одним из лучших контратеноров нашего времени".

Программа концерта HÄNDEL-PORPORA включает работы Генделя и редко исполняемую музыку Никола Порпоры. Никола Порпора, великий итальянский композитор XVIII века, был известен созданием сложнейших арий для прославленных контратеноров. Порпора, воспитавший таких певцов, как Фаринелли, писал для них партии, сложность которых вывела эти произведения из обращения на века: их почти никто не мог воспроизвести.

Критики отмечают, что именно Ценчич, обладая "воплощением современного барочного искусства", как пишет журнал L'Opera, сумел вернуть публике красоту этих произведений, которые долгое время считались забытыми.

Карьера Ценчича включает в себя работы не только как исполнителя, но и продюсера и режиссера. В качестве художественного руководителя Байрейтского барочного фестиваля он активно создает постановки, а недавно дебютировал в Ла Скала в роли Лотарио в опере Karlo il Calvo, заслужив двадцатиминутные овации.

Под занавес сезона Макс Эмануэль появится в Латвии еще раз, но уже в качестве постановщика оперы Генделя "Флавио, король лангобардов" в Латвийской Национальной опере. Возможно, в этот раз он не выйдет на сцену, что делает ноябрьское выступление обязательным для ценителей изысканной музыки.

Билеты на концерт доступны на сайте Biļešu Paradīze.

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