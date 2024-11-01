Из-за сильного ветра в направлении Скулте и Тукума нарушено движение поездов

Поезд Рига - Слока (21:09) отменен на участке Дубулти - Слока. Поезд Рига - Скулте (20:13) стоит на остановке "Звейниекциемс", поезд Скулте - Рига (20:50) стоит в Царникаве.

Latvijas dzelzceļš сообщает, что поезда на участке Дубулти - Слока будут курсировать по одному пути, а на участке Вецаки - Скулте движение поездов из-за разрыва электричества прервано.

Из-за разрушений движение поездов в направлении Скулте возможно только до остановки "Зиемельблазма".

Как уже сообщалось, под влиянием сильного ветра в пятницу вечером электроснабжение нарушено в основном в центральных районах страны, сообщает Sadales tīkls.

Около 22:00 электроснабжение нарушено примерно у 6000 клиентов. Чаще всего электричество отключается в центральных районах страны - в Саулкрастском, Олайнском краях.

Sadales tīkls работает в усиленном режиме, чтобы устранить неполадки как можно скорее.

Во время бури предприятие призывает жителей быть внимательными вблизи воздушных линий электропередачи и другой электроинфраструктуры.

Также сообщалось, что Государственная пожарно-спасательная служба сегодня до 21:00 отправилась на 57 вызова, связанных с устранением последствий сильного ветра.

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