Владелица кафе в Валге размышляет о закрытии: у людей больше нет денег, чтобы купить пирожное

В четверг в 12:30 отели и рестораны в Эстонии, Литве и Латвии остановили свою работу на десять минут в знак протеста против чрезмерно жесткой налоговой политики правительства. По словам руководительницы кафе в Валге, клиенты уже обратили внимание на повышение цен, поэтому спрос снизился, сообщает Rus.Postimees.
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Валгаское кафе Johanna, или предприятие Kodukohvik Johanna OÜ, одно из тех заведений, которое приняла участие в организованной под руководством Союза отелей и ресторанов Эстонии (EHRL) акции Jätku leiba! ("Приятного аппетита!" или дословно - "Вдоволь хлеба!"), во время которой с 12:30 до 12:40 остановилась работа во многих кафе, ресторанах и отелях Эстонии.
Руководитель Johanna Яна Киккас сказала, что клиентов за дверью не оставляли, а целью было скорее начать дискуссию по вопросам налогообложения. Однако в течение десяти минут никого в кафе не обслуживали. "Все это касается всех нас. Чтобы наша жизнь на периферии и в маленьком Валга была бы немного лучше. Чтобы нас здесь вдалеке заметили".