Фото Эксперты: анализ данных о выборах в парламент Грузии свидетельствует о мошенничестве

Ранее сообщалось, что прозападно настроенная грузинская оппозиция отказалась признавать результаты прошедших в субботу выборов, согласно которым победила правящая прокремлевская партия "Грузинская мечта". Президент Грузии Саломе Зурабишвили также заявила, что не признает результаты выборов, и обвинила Россию во вмешательстве в избирательный процесс.

В Edison Research, проведенный которой опрос проголосовавших спрогнозировал победу объединения четырех оппозиционных сил, заявили, что несоответствие между прогнозами и официальными результатами "нельзя объяснить нормальными колебаниями". Это "говорит о манипуляциях местного уровня с голосованием", - отметили в Edison Research.

Опрос проголосовавших показал, что

объединение четырех оппозиционных сил набрало вместе 51,9% голосов, а "Грузинская мечта" - 40,9%. Но, согласно официальным результатам, "Грузинская мечта" набрала 53,9% голосов, а оппозиционный альянс - 37,7%.

Пересмотрев опрос, Edison Research установило, что отклонение от статистически ожидаемых результатов было широко распространено, а наиболее выраженным оно было в конкретных местах в сельской местности.

Все предыдущие опросы, проведенные Edison Research в Грузии с 2012 года, в основном соответствовали официальным результатам.

Использованные в Грузии модели опросов были теми же, которые будут использоваться Edison Research в ходе опросов проголосовавших на предстоящих президентских выборах в США, которые будут проводиться по заказу телеканалов ABC, CBS, CNN и NBC.

Международный агрегатор опросов Europe Elects заявил, что при анализе данных, доступных в Центральной избирательной комиссии, видны признаки мошенничества в пользу правящей партии. Среди прочего выявлена статистическая аномалия, которую называют "российским хвостом" - подозрительное увеличение числа избирателей, часто наблюдаемое на выборах в России.

"Можно с уверенностью заключить, что на парламентских выборах в Грузии 2024 года наблюдается явная фальсификация результатов помимо нарушений на выборах, о которых наблюдатели сообщали в другом месте", - заявил Europe Elects.

Вашингтон и Брюссель потребовали расследовать нарушения на выборах в Грузии, о которых сообщали международные наблюдатели.

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