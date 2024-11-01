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Харрис или Трамп? Букмекеры прогнозируют исход

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Кандидаты в президенты США Дональд Трамп и Камала Харрис
Кандидаты в президенты США Дональд Трамп и Камала Харрис Фото: Reuters/ScanPix

Когда день президентских выборов в США приближается к финишной прямой, все анализируется, прогнозируется и обсуждается. Даже те, кто живет далеко от Америки, чувствуют себя вовлеченными и гадают, каким может быть результат.

Оказывается, это политическое событие также очень интересно для любителей ставок, так как прогнозы по итогам выборов стали одной из самых популярных тем. Что же говорят букмекеры?

Аналитики Optibet по-прежнему осторожны в отношении конкретных исходов, поскольку шансы близки. Однако, сейчас букмекер прогнозирует, что шансы Трампа на победу составляют 65,4%, а победа Харрис оценивается с вероятностью 34,6%.

Эксперты Optibet признают, что жители Латвии прогнозируют исход президентских выборов в США схожим образом, поскольку более 60% прогнозов сделаны на победу Трампа.

Независимо от того, какой кандидат выиграет, ясно одно - это событие, за которым обязательно стоит следить.

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