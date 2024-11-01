"Я еще жива": 91-летняя жительница Суджи обратилась к сыну в Риге

Россияне через ВСУ пытаются связаться со своими родственниками. Свою историю на YouTube-канале "Территориальная оборона ВСУ" в проекте "Ненужные Путину" рассказала 91-летняя жительница Суджи Валентина Глушкова. Она обратилась к родным в Риге.

"Меня зовут Глушкова Валентина Михайловна, мне скоро исполнится 92 года. Я еще жива. Хочу обратиться к своим родственникам в Киеве, если они меня услышат. Особенно к сыну своему, Сашеньке, невестке Лаймочке, внучке Алисе в Риге. Мы с Игорем живы. Игорь, конечно, очень болен. Я его не брошу, будем пока вместе как-то перебиваться", - рассказала украинским военным старушка.

Пенсионерка отметила, что ВСУ их не обижают и очень хорошо к ним относятся. Она подчеркнула, что украинские солдаты даже кормят россиян и делятся с ними продуктами.

Женщина сказала, что ее сын Александр Глушков является автором многих изобретений и о нем в свое время много писали в газетах. Также пенсионерка выразила надежду, что ей удастся увидеться со своими родственниками, и пожелала им счастья:

"Если вдруг не увидимся, сынок, Лаймочка, Алисочка, знайте, как мы вас любим. Живите долго, будьте счастливы. И помните свою любящую бабушку и маму".

Авторы проекта "Ненужные Путину" поделились, что он был создан для того, чтобы жители освобожденной Курской области могли связаться со своими родственниками и сообщить, что с ними все хорошо. По их словам, эти записи - едва ли не единственный канал связи с близкими.

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