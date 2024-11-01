Фото и видео На севере Сербии при обрушении навеса на железнодорожном вокзале погибли 11 человек

В сербском городе Нови-Сад в пятницу днем обрушилась часть бетонной крыши над входом в здание железнодорожного вокзала, сообщает местное издание "Данас". Министр внутренних дел Сербии Ивица Дачич заявил, что из-под завалов извлечены тела восьми человек. Он также сказал, что спасатели связались с женщиной и 14-летней девочкой, которые до сих пор находятся под завалами. Более 30 человек получили ранения в результате происшествия. В настоящее время известно, что общее число жертв возросло до 11.