В сербском городе Нови-Сад в пятницу днем обрушилась часть бетонной крыши над входом в здание железнодорожного вокзала, сообщает местное издание "Данас". Министр внутренних дел Сербии Ивица Дачич заявил, что из-под завалов извлечены тела восьми человек. Он также сказал, что спасатели связались с женщиной и 14-летней девочкой, которые до сих пор находятся под завалами. Более 30 человек получили ранения в результате происшествия. В настоящее время известно, что общее число жертв возросло до 11.
Фото и видео ⟩ На севере Сербии при обрушении навеса на железнодорожном вокзале погибли 11 человек
На станцию в центре города направлены экипажи скорой помощи и бригады спасателей, которые убирают завалы в поисках других погибших или выживших.
Многие люди до сих пор остаются под завалами.
Министр внутренних дел Сербии Ивица Дачич сообщил, что три человека были доставлены в больницу с серьезными травмами.
Бетонный навес обрушился днем 1 ноября, пишет "Данас". Под навесом были скамейки, в момент обрушения на них сидело много людей.
На записях камер наблюдения видно, как люди выходят и проходят внутрь здания вокзала, а другие сидят на скамейках у входа в станцию, когда расположенный у нее бетонный навес внезапно обрушивается.
Здание вокзала недавно реновировали.
Rekonstruisana železnička stanica u Novom Sadu!— Lodger Limansky (@paratzelzius) November 1, 2024
Ovo je katastrofa i tragedija za koju verovatno niko nikada neće odgovarati.
📹 Ig serbialive/novi sad pic.twitter.com/DX6bdB14lv
Причины обрушения навеса пока неизвестны. Железнодорожный вокзал закрыт. На место происшествия прибыли министр внутренних дел Ивица Дачич и премьер-министр Сербии Милош Вуевич. Президент Сербии Александар Вучич также побывал в Нови-Саде.
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