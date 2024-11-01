Не стоит недооценивать корейских солдат, отправленных в Украину, считают эксперты

"Северокорейцы жертвуют всем ради цели. Они могут сильно удивить оппонентов на фронте", - уверен южнокорейский генерал-майор Чун Ин Бом, возглавлявший спецназ. Он предсказывает, что эти солдаты могут стать для Украины крайне опасными противниками.

Чун Ин Бом отмечает, что северокорейские военнослужащие готовятся к службе с раннего детства, проходят десятилетнюю обязательную службу и воспитываются в условиях жесточайшей дисциплины. Даже если у этих бойцов отсутствует опыт в боевых действиях за рубежом, их отряд в 10-13 тысяч человек способен усилить российские позиции там, где украинская армия уже сталкивается с колоссальным давлением.

Три пехотные и одна спецназовская бригады из Северной Кореи - это мощная боевая масса, способная переломить ситуацию на участках фронта.

Беспрекословное подчинение командованию, выносливость и фанатичная готовность выполнять приказы без оглядки на потери - черты, которые делают северокорейских военных серьезной угрозой.

"Эти солдаты готовы идти до конца", - подчеркивает военный историк Гастоне Бречча. Северокорейцы умеют работать в экстремальных условиях, а суровый климат и зимой, и летом только закаляет их.

Сами по себе северокорейские солдаты могут быть не столь профессиональны, как военные стран НАТО. Однако высокая степень сплоченности, жесткие дисциплинарные рамки и огромная мотивация обеспечивают им силу на поле боя.

Те, кто наивно полагает, что физические ограничения или плохая обеспеченность северокорейской армии играют против них, сильно недооценивают фанатичную целеустремленность этих солдат, считают эксперты. Как показали примеры прошлого, северокорейские военные готовы сражаться до последнего, несмотря на любые трудности.

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