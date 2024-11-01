"Прогрессивные" требуют снять Озолу с поста вице-мэра Риги

На содержание поста вице-мэра по вопросам обеспечения безопасности, антикоррупционных мер и прозрачности самоуправление тратит около 130 тысяч евро в год. В партии "Прогрессивные" уверены, что те же функции уже выполняет Комитет по вопросам безопасности и противодействия коррупции, созданный именно для решения этих задач.

Во фракции призывают провести ревизию на предмет дублирования функций этой должности.

"Сейчас недопустимо, чтобы самоуправление тратило сотни тысяч евро на дублируемые должности, в то время как компетенцию комитета можно эффективно выполнять силами одного руководителя", - подчеркивает глава фракции Виестурс Клейнбергс.

Он уверен, что это позволит объединить политическую ответственность за данную сферу в одних руках и продемонстрирует стремление самоуправления к эффективности.

"Прогрессивные" подчеркивают, что в 2024 году Комитет по безопасности провел всего 12 заседаний, рассмотрев 22 вопроса и 12 проектов решений, что существенно меньше активности других комитетов думы. Это, по мнению фракции, указывает на необходимость усиления политического руководства и централизации полномочий в руках главы комитета, что также позволит существенно сократить бюджетные расходы.

Фракция отмечает, что пост Озолы был создан для обеспечения фракции "Код для Риги" равного представительства в коалиции. Однако, учитывая, что "Код для Риги" планирует идти на муниципальные выборы вместе с "Новым Единством", в содержании этой должности для сохранения политического баланса больше нет необходимости.

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