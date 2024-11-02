К 8:30 субботы Пожарно-спасательная служба (VUGD) получила 131 вызов, связанный с устранением последствий сильного ветра, сообщает агентство LETA.
Осенняя буря в Латвии: упавшие деревья, частично сорванные крыши и более 130 вызовов VUGD
Больше всего вызовов на данный момент было получено в Видземе - 42.
В Рижском регионе получено 26 вызовов, в Риге - 23, в Земгале и Латгале - по 14, а в Кукрземе - 12.
Информация о еще 36 заявках передана другим службам и учреждениям.
В основном жители сообщали о деревьях, упавших на проезжую часть дороги. Например, в Приекульской волости Цесисского края на небольшом участке дороге упали несколько деревьев. Кроме того, в нескольких местах деревья упали на электрические провода.
В Риге сильный ветер сорвал конструкции на восьми жилых домах - часть фасада на улице Тинужу, часть крыши на улице Аристида Бриана и Бривибас гатве, а на одном из домов на улице Бривибас гатве оторвало рекламный щит, в результате чего изменено движение трамваев.
В Ропажском крае дерево упало на легковые автомобили.
Напомним, из-за упавших на рельсы деревьев на участке железной дороги Саулкрасты - Скулте пассажиров перевозят автобусами.
Буря привела и к нарушению электроснабжения - в субботу утром по всей Латвии без электричества оставались около 4000 потребителей.
До полудня субботы по всей стране действует желтое предупреждение Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии. Порывы ветра могут ломать деревья или их ветви и причинять другие, в основном незначительные, повреждения.
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