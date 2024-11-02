Осенняя буря в Латвии: упавшие деревья, частично сорванные крыши и более 130 вызовов VUGD

Больше всего вызовов на данный момент было получено в Видземе - 42.

В Рижском регионе получено 26 вызовов, в Риге - 23, в Земгале и Латгале - по 14, а в Кукрземе - 12.

Информация о еще 36 заявках передана другим службам и учреждениям.

В основном жители сообщали о деревьях, упавших на проезжую часть дороги. Например, в Приекульской волости Цесисского края на небольшом участке дороге упали несколько деревьев. Кроме того, в нескольких местах деревья упали на электрические провода.

В Риге сильный ветер сорвал конструкции на восьми жилых домах - часть фасада на улице Тинужу, часть крыши на улице Аристида Бриана и Бривибас гатве, а на одном из домов на улице Бривибас гатве оторвало рекламный щит, в результате чего изменено движение трамваев.

В Ропажском крае дерево упало на легковые автомобили.

Напомним, из-за упавших на рельсы деревьев на участке железной дороги Саулкрасты - Скулте пассажиров перевозят автобусами.

Буря привела и к нарушению электроснабжения - в субботу утром по всей Латвии без электричества оставались около 4000 потребителей.

До полудня субботы по всей стране действует желтое предупреждение Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии. Порывы ветра могут ломать деревья или их ветви и причинять другие, в основном незначительные, повреждения.

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