Осенняя буря в Латвии: упавшие деревья, частично сорванные крыши и почти 170 вызовов VUGD

Больше всего вызовов на данный момент было получено в Видземе - 49.

В Рижском регионе получено 37 вызовов, в Риге - 39, в Земгале - 16, в Курземе - 13.

Информация о еще более чем 40 заявках передана другим службам и учреждениям.

В основном жители сообщали о деревьях, упавших на проезжую часть дороги. Например, в Приекульской волости Цесисского края на небольшом участке дороги упали несколько деревьев. Кроме того, в нескольких местах деревья упали на электрические провода.

В Риге сильный ветер сорвал конструкции на восьми жилых домах - часть фасада на улице Тинужу, часть крыши на улице Аристида Бриана и Бривибас гатве, а с одного из домов на Бривибас гатве сорвало рекламный щит, в результате чего изменено движение трамваев.

В Ропажском крае дерево упало на легковые автомобили.

Напомним, из-за упавших на рельсы деревьев на участке железной дороги Саулкрасты - Скулте пассажиров перевозят автобусами.

Буря привела и к нарушению электроснабжения - в субботу утром по всей Латвии без электричества оставались около 4000 потребителей.

До полудня субботы по всей стране действовало желтое предупреждение Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии. С 20:00 субботы до 03:00 воскресенья метеорологи объявили оранжевое предупреждение в связи с сильным ветром.

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