СМИ: Жителю Латвии грозит в Беларуси до 10 лет колонии за "клевету на Лукашенко" и "призывы к санкциям"

Суд над Юрисом Ганиньшем начнется в Минском городском суде 12 ноября. Он обвиняется по трем статьям Уголовного кодекса - "дискредитация Беларуси" (ст. 369-1 УК), "клевета на Лукашенко" (ч. 2 ст. 367 УК) и "призывы к санкциям" (ч. 2 ст. 361 УК). Мужчине грозит до десяти лет колонии.

"Наша Нiва" отмечает, что по второй части статьи о призывах к санкциям судили не так много людей. Формулировка статьи звучит так: "призывы, обращенные к иностранному государству, иностранной или международной организации, к совершению действий, направленных на причинение ущерба национальной безопасности Беларуси, в том числе на применение ограничительных мер (санкций) в отношении Беларуси, физических и юридических лиц Беларуси, либо распространение материалов, содержащих такие призывы".

Что именно сделал житель Латвии, неясно - под такую абстрактную формулировку может подходить что угодно.

На большинстве политических процессов в Беларуси суть дела остается неизвестной общественности; по таким делам даже адвокаты подписывают обязательство о неразглашении, напоминает белорусское издание.

Напомним, ранее МИД Латвии сообщил о 26 жителях страны, задержанных в Беларуси.

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