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Трагическое ДТП в Резекненском крае: в результате столкновения Audi и фуры погиб человек

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Знак аварийной остановки. Иллюстративное фото
Знак аварийной остановки. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

В пятницу в Озолмуйжской волости в результате столкновения легкового и грузового автомобилей погиб один человек, сообщает Государственная полиция.

Около девяти часов вечера полиция получила сообщение о том, что на автодороге A15 в Ратиниеки Озолмуйжской волости Резекненского края произошло столкновение легкового автомобиля Audi и грузовика MAN.

В результате аварии водитель Audi получил травмы, а пассажир погиб.

Для освобождения людей из поврежденного салона легкового автомобиля потребовалась помощь сотрудников Государственной пожарно-спасательной службы.

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