Фото Ночью ветер немного утихнет; на дорогах возможен гололед

В ночь на воскресенье, 3 ноября, ожидается переменная облачность, в центральных и восточных регионах - небольшой дождь и мокрый снег. На востоке страны на дорогах возможен гололед.

Минимальная температура воздуха ночью составит -2...+3 градуса, на побережье - +3...+7 градусов.

В Риге в течение ночи временами ожидается дождь и западный, северо-западный ветер порывами до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха в столице составит +3…+5 градусов.

Днем в воскресенье ветер опять усилится и, как ожидается, будет достигать 20-23 метров в секунду. В ночь на понедельник, 4 ноября, на побережье порывы могут составить 25 метров в секунду.

⚠️Svētdien laikapstākļus ietekmēs jauns ciklons un atkal gaidāma vēja pastiprināšanās.

03.11. dienas vidū, sākot ar piekrastes rajoniem, R, ZR vējš pastiprināsies brāzmās līdz 20-23 m/s, bet naktī uz 04.11. vējš iegriezīsies no ZR, Z un piekrastē brāzmās sasniegs 25 m/s. pic.twitter.com/KIxMfeV2yb — Meteo.lv (@LVGMC_Meteo) November 2, 2024

На большей части территории Латвии в воскресенье ожидается дождь, местами мокрый снег. Температура воздуха днем составит +8...+12 градусов, в восточных регионах - +5...+7 градусов.

Галерея: Осенний день на Бастионной горке

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