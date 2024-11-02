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Alexandra Nekrasova

Фото Ночью ветер немного утихнет; на дорогах возможен гололед

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Сильный ветер на побережье Курземе
Сильный ветер на побережье Курземе Фото: Ieva Lūka/LETA

Предстоящей ночью порывы западного и северо-западного ветра на побережье составят 15-19 метров в секунду, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

В ночь на воскресенье, 3 ноября, ожидается переменная облачность, в центральных и восточных регионах - небольшой дождь и мокрый снег. На востоке страны на дорогах возможен гололед.

Минимальная температура воздуха ночью составит -2...+3 градуса, на побережье - +3...+7 градусов.

В Риге в течение ночи временами ожидается дождь и западный, северо-западный ветер порывами до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха в столице составит +3…+5 градусов.

Днем в воскресенье ветер опять усилится и, как ожидается, будет достигать 20-23 метров в секунду. В ночь на понедельник, 4 ноября, на побережье порывы могут составить 25 метров в секунду.

На большей части территории Латвии в воскресенье ожидается дождь, местами мокрый снег. Температура воздуха днем составит +8...+12 градусов, в восточных регионах - +5...+7 градусов.

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