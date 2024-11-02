По всей Латвии около 4000 потребителей остались без электричества

Самые крупные перебои зафиксированы в Видземе - в Саулкрастском и Лимбажском краях.

Sadales tīkls работает в усиленном режиме, чтобы как можно скорее восстановить электроснабжение.

Предприятие сообщает, что к утру субботы было устранено 188 повреждений, но из-за сильного ветра возникают новые. Повреждения электросетей по всей стране устраняют более 100 аварийных бригад.

Как сообщалось, сильный северо-западный ветер сохранится и в субботу до середины дня - на побережье его порывы будут достигать 25-27 метров в секунду, на остальной части территории страны - 17-22 метра в секунду.

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