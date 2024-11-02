IDB: сотрудник Госполиции управлял автомобилем под воздействием одурманивающих веществ

IDB указывает, что бюро передало Рижской пардаугавской прокуратуре уголовный процесс для начала уголовного преследования против должностного лица Рижского регионального управления Госполиции за управление транспортным средством под воздействием одурманивающих веществ.

В ходе досудебного расследования выяснилось, что должностное лицо Госполиции вне времени выполнения служебных обязанностей управляло принадлежащим ему автомобилем в состоянии наркотическо-психотропного опьянения и наехало на препятствие. После инцидента должностное лицо Госполиции было подвергнуто химико-токсикологической экспертизе, которая подтвердила, что человек находился под воздействием наркотически-психотропных веществ.

К нему применены несвязанные с лишением свободы меры пресечения, в том числе запрет занимать определенную должность в Государственной полиции.

Против сотрудника Госполиции просят начат уголовное преследование по статье уголовного закона об управлении транспортным средством под воздействием наркотических или психотропных веществ.

В то же время IDB указывает, что ни одного человека нельзя считать виновным, пока его вина в совершении преступления не будет доказана в установленном законом порядке.

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