Как выборы в США могут повлиять на войну в Украине? Три сценария

Союзники западных стран очень часто смотрят на действия Вашингтона, и принимают решения после этого, думая о том, стоит ли поддерживать военные старания Украины.

"С того времени, как в 1991 году развалился Советский союз, и Украина убедительным преимуществом голосов проголосовала за независимость, есть приходилось бороться за свой суверенитет и право на существование.

Украина находится на самом краю геополитической тектонической плиты, пытаясь быть частью западного мира, тогда как Россия пытается оставить ее под своим крылом. Реализуемое Москвой вторжение в Украину означает, что Украине нужна помощь США, чтобы она не рухнули и не оказалась полностью в подчинении Кремля", - пишет ВВС.

Выборы президента США пройдут уже во вторник, 5 ноября, главными кандидатами на победу являются представитель демократической партии Камала Харрис и представитель республиканской партии экс-президент Дональд Трамп. Прогнозы свидетельствуют о равных шансах кандидатов на победу. Известно, что у кандидатов противоположные взгляды по поводу поддержки Украины - Харрис выступает за более активную поддержку Украины, в свою очередь Трамп занял более приятную для российского диктатора Путина позицию, фактически призвав закончить войну в Украине на условиях России.

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