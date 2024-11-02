Британские журналисты рассмотрели три варианта того, как после выборов президента США могут развиваться события в Украине, против которой Россия уже третий год продолжает безжалостную войну. По мнению журналистов ВВС, есть три главных сценария.
Как выборы в США могут повлиять на войну в Украине? Три сценария
ВВС сообщает, что в случае любого исхода выборов в США влияние на Украину будет ощутимым.
Выборы президента США пройдут уже на следующей неделе, и после них возможны три главных направления развития войны России против Украины.
Первый сценарий
В этом варианте власти США могут начать оказывать давление на Украину с целью заморозить войну, принимая во внимание нынешнюю линию фронта. Такие регионы как Запорожская и Херсонская область будут разделены.
Журналисты напоминают, что аналогичная ситуация наблюдалась в 50-е годы прошлого века, когда после прекращения огня Корея была разделена на две страны. Более того, официально Корейская война не завершилась, и формально она продолжается и по сей день.
Второй сценарий
США полностью останавливают поддержку Украины, что будет способствовать достижениям России на поле боя, позволив ей оккупировать все больше территорий Украины.
Третий сценарий
Украина возвращает контроль надо всеми своими территориями. Этот сценарий рассматривается в качестве наиболее вероятного. В публикации ВВС говорится, что неопределенность в отношении политики следующей администрации США "подавляет амбиции на поле боя и подрывает политические шансы на получение большей поддержки".
Союзники западных стран очень часто смотрят на действия Вашингтона, и принимают решения после этого, думая о том, стоит ли поддерживать военные старания Украины.
"С того времени, как в 1991 году развалился Советский союз, и Украина убедительным преимуществом голосов проголосовала за независимость, есть приходилось бороться за свой суверенитет и право на существование.
Украина находится на самом краю геополитической тектонической плиты, пытаясь быть частью западного мира, тогда как Россия пытается оставить ее под своим крылом. Реализуемое Москвой вторжение в Украину означает, что Украине нужна помощь США, чтобы она не рухнули и не оказалась полностью в подчинении Кремля", - пишет ВВС.
Выборы президента США пройдут уже во вторник, 5 ноября, главными кандидатами на победу являются представитель демократической партии Камала Харрис и представитель республиканской партии экс-президент Дональд Трамп. Прогнозы свидетельствуют о равных шансах кандидатов на победу. Известно, что у кандидатов противоположные взгляды по поводу поддержки Украины - Харрис выступает за более активную поддержку Украины, в свою очередь Трамп занял более приятную для российского диктатора Путина позицию, фактически призвав закончить войну в Украине на условиях России.
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