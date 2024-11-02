ЧСР выбрала, кто возглавит ее список на муниципальных выборах в 2025 году

Также верхние позиции в списке займут депутат Европарламента Дайнис Турлайс, депутат думы Айнарс Баштикс и член правления партии Аусма Цимдиня.

На состоявшемся в субботу, 2 октября, съезде члены ЧСР единогласно проголосовали за Бурова как кандидата партии на пост мэра Риги.

Выступая на съезде, Буров заявил, что лидеры списка являются "золотым фондом" ЧСР, так как имеют большой опыт работы. От Союза зеленых и крестьян (СЗК), с которым ЧСР будет вместе участвовать в выборах, в список также войдут известные политики - в числе лидеров будет Гунтис Белевич.

"Когда мы сформируем список, мы не будем говорить отдельно о ЧСР и СЗК - мы будем одной командой", - подчеркнул Буров.

Приоритетами партии на выборах будут возобновление жилищной программы в столице, реорганизация жилого фонда и поддержка семей, сказал Буров.

Приоритетом ЧСР является и стимулирование предпринимательства путем привлечения инвестиций, а также содействие декларированию работающих в Риге. "Мы заинтересованы в том, чтобы те, кто работает и получает зарплаты выше средней в частном секторе, декларировались в Риге", - сказал Буров.

На съезде делегатам был представлен манифест ЧСР, на основе которого будет разработана предвыборная программа партии.

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