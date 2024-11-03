Пострадавший у Берги в результате бури знак Rīga, у которого ветер опрокинул букву G, вечером в субботу, 2 ноября, был восстановлен, сообщил агентству LETA исполняющий обязанности руководителя отдела внешней коммуникации Рижской думы Мартиньш Вилемсонс.
Пострадавший в результате бури знак Rīga восстановлен
Он добавил, что в понедельник, 4 ноября, самоуправление рассмотрит возможности закрепления знака.
Кроме того, самоуправление оценит, почему знак пострадала в результате бури.
Как уже сообщалось, по прогнозам метеорологов в воскресенье в Риге во второй половине дня снова начнется буря, которая продолжится и в понедельник, 4 ноября.
Чтобы обезопасить себя и своих близких и не мешать спасателям в ликвидации последствий урагана, Рижское самоуправление призывает жителей не оставаться на улице без особой необходимости и воздержаться от посещения столичных парков, кладбищ, зон отдыха и детских площадок, так как могут ломаться как деревья, так и их ветви.
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