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LVC: из-за эвакуации грузовика временно закрыто Видземское шоссе под Аугшлигатне

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Фото: Ieva Leiniša/LETA

В воскресенье, 3 ноября, из-за работ по эвакуации грузового автомобиля на неопределенное время будет закрыто Видземское шоссе между Аугшлигатне и Иерики (А2, 68-й км), сообщила Госполиция.

Сообщение было распространено незадолго до 11 часов.

Как на платформе Х сообщило предприятие Latvijas valsts ceļi (LVC), объезд на этом участке возможен по автодороге Лигатне - Лигатненская бумажная фабрика - Драбеши.

"Езжайте внимательно! - призывает LVC.

Как порталу TVNET рассказала представитель Госполиции Мадара Шершнева, грузовик выехал в кювет. "В результате аварии пострадавших людей нет", - отметила Шершнева.

Как уже сообщалось, утром в воскресенье местами по стране обледенели дороги.

Водителям стоит быть особенно внимательными, выбирать соответственную состоянию дорожного покрытия скорость движения и соблюдать безопасную дистанцию.

LVC отмечает, что на дорогах может образоваться так называемый черный лед, которого не видно, и водитель начинает ощущать его только во время осуществления маневров с машиной - во время торможения или маневрирования рулем и педалями.

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