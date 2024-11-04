Борьба за жизнь с меньшим количеством гаджетов идет повсюду, однако, как показывает обзор правил использования устройств в школах Таллинна, на переменах это может означать либо полный запрет, либо полную свободу, пишет Rus.Postimees.

Ученики основной школы, являющиеся целевой группой, не видят необходимости долго объяснять важность мобильного телефона, ведь для них это очевидно. Одиннадцатилетний ребенок отметил и жизненную необходимость: "Когда мне нужно в школе измерить уровень сахара в крови и ввести инсулин, я пишу маме. Раньше звонил, но боюсь, что телефон отберут".

Также использование электронного дневника и классного чата, не говоря уже о том, чтобы проверить расписание уроков на телефоне, уже не является чем-то новым в цифровом плане - это стало обычной повседневностью. "Расписание постоянно меняется, и хочется посмотреть его на телефоне. Сейчас нам приходится возвращаться в другой корпус или использовать телефон тайком", - сказал тот же ребенок, ссылаясь на разные правила, которые действуют в различных частях школьного здания.