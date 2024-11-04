"Если в пирожном есть хотя бы один низкокалорийный ингредиент, то оно сразу считается полезным и калории не суммируются", - постулирует моя коллега. В этом пирожном действительно есть такой ингредиент! Оно содержит всего 27 калорий! Сам брауни сочный, вкусный и опасный, потому что одного кусочка недостаточно.

"Очень вкусный брауни, такой вкусный, что я застала мужа ночью идущим к холодильнику", - сказала моя подруга Анна об испеченном мною угощении. Ее муж Янис этого не отрицал: да, было такое, съев один кусочек за вечерним чаем, я проснулся ночью и понял, что нужен еще один!

Что это за брауни, который заставляет просыпаться по ночам? Каков его чудесный ингредиент? И все-таки брауни - это печенье или торт? А может быть, брауни - это неиспеченный кекс?