"Это не очень хорошая новость для жителей Пардаугавы и окрестностей Риги, но безопасность превыше всего. Департамент внешнего пространства и мобильности уже работает над строительством переезда через железную дорогу и проектом по укреплению конструкций путепровода или строительства временного моста", - заявил Пулкс.

Эксперты рекомендуют закрыть путепровод для движения автотранспорта, но движение пешеходов и велосипедистов будет разрешено, а также продолжен мониторинг трещин до начала демонтажа конструкций путепровода.

Закрыть путепровод для движения планируется в течение ближайшего месяца, но ограничения могут вступить в силу уже раньше, с наступлением зимних погодных условий.

В ближайшие недели самоуправление проинформирует об ограничениях и маршрутах объезда.

Путепровод на улице Алтонавас был построен в 1910 году. Весной этого года он был признан небезопасным и закрыт для движения. После обследования по путепроводу было разрешено движение автомобилей массой до 5 тонн. Грузовым автомобилям запрещено передвигаться по путепроводу, а автобусы 25-го, 55-го и 56-го маршрутов, которые раньше курсировали через путепровод, пересекают железную дорогу через переезд на ул. Лиепаяс.

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