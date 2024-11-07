Что же такого дорогого и эксклюзивного добавляют в круассаны, если в некоторых местах они стоят аж три евро? Секретная добавка, дорогие ингредиенты или сложное приготовление? Холодное масло, иголка - вот лишь несколько хитростей, которые помогут приготовить идеальный круассан.

​Круассан - привередливый господин, требующий безраздельного внимания и качественных продуктов. Эту булочку часто включают в различные конкурсы, ведь если вы умеете готовить тесто для круассанов и получать вкусный конечный продукт, то вы мастер.

​Идеальный круассан имеет хрустящую корочку, но когда вы разламываете его - внутри оказывается ячеистое и мягкое тесто. На превосходном круассане должны быть видны слои пропеченного теста. Как бы странно это ни звучало, но для булочки без начинки круассан должен быть сочным. Хорошие ингредиенты важны, например, если я