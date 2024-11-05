Один мой хороший друг работает руководителем крупного отдела в международной компании. Некоторое время назад мы общались, и он рассказал мне, что у него был разговор с отделом кадров, который упрекнул его в том, что его отдел... слишком белый. Следующий нанятый работник должен быть темнокожим.

Только одна большая проблема: ни один темнокожий с подходящей и достаточно хорошей квалификацией не подавал заявку на потенциальные должности. А это значит, что придется нанять дрянного сотрудника только потому, что кто-то считает, что отдел недостаточно инклюзивен или даже выглядит немного расистским. Ведь, как известно, любая группа людей или компания, в которой больше трех человек со светлым цветом кожи - это, по сути, Адольфы, покрытые татуировками в виде свастики, SS и 14/88.

Я вспомнил об этом случае, прочитав, что в Латвии также планируется законодательно закрепить гендерный баланс в советах директоров крупных компаний, зарегистрированных на фондовой бирже. А именно на общественное обсуждение был представлен законопроект о гендерном балансе в органах управления компаний, который предусматривает, что для обеспечения гендерного равенства в некоторых крупных компаниях не более двух третей органов управления могут состоять из представителей одного пола.

Прежде всего стоит напомнить, что осенью 2022 года Европейский парламент уже одобрил новый закон, который обяжет крупные корпорации к 2026 году обеспечить в своем руководстве представительство и женщин, и мужчин. В советах директоров - как минимум 40% женщин, не менее 33% - на различных уровнях управления. Другими словами, эти "гендерные квоты" просто появятся, хотим мы этого или нет.

Правда, тот факт, что Европейский парламент принял такой закон, не делает его менее глупым.