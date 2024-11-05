Некогда президентские выборы в США воспринимались как образец демократической борьбы, где претенденты на высший пост действовали с уважением к сопернику. Но уже три избирательных цикла подряд картина меняется. С тех пор как Дональд Трамп вступил в президентскую гонку в 2016 году, американские выборы превратились в бесконечную схватку за умы избирателей, в которой главное оружие - ложь и манипуляция. Ожесточение только нарастает, и в ход идут все более абсурдные обвинения и фейковые новости - в адрес обоих кандидатов.

Трамп с самого начала выбрал тактику громких обвинений против своих конкурентов. В 2016-м он атаковал Хиллари Клинтон, в 2020-м - Джо Байдена. Но в этом году и сам Трамп оказался под огнем фальшивок и пропаганды. Разберем три самых скандальных мифа, сопровождающих нынешнюю кампанию.

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