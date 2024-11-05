В Латвии более чем в 10 раз выросло количество самоуправлений с высокой открытостью

Delna, которое составляет такой индекс с 2021 года, отмечает, что объем публикуемой на сайтах самоуправлений информации о принятых решениях, структуре самоуправления, бюджете и использовании финансов, публичных закупках, предприятиях самоуправления, участии общественности в процессах, борьбе с коррупцией и этике с каждым годом увеличивается.

Если в прошлом году высокую оценку получило только Рижское самоуправление - 29,5 балла из 40, то в этом году количество самоуправлений с высокой оценкой увеличилось до 12, и к Риге присоединились Алуксненский, Адажский, Бауский, Цесисский, Мадонский, Марупский, Прейльский, Ропажский, Талсинский, Валмиерский края и Даугавпилс.

Как отмечает Delna, размер самоуправления не всегда является определяющим фактором для открытости информации - важно и то, как свои задачи понимают люди, ответственные за публикацию информации в удобном для пользователей формате.

В то же время во многих сферах объем публикуемой информации все еще недостаточен, особенно в сфере борьбы с коррупцией, этики и механизмов общественного участия.

Чтобы повысить открытость местных органов власти, Delna призывает публиковать на сайтах больше информации о возможностях участия населения в различных процессах, таких как общественное обсуждение, участие в заседаниях дум, консультативные советы, подача коллективных заявлений, обсуждение бюджетных вопросов и создание советов жителей.

Презентация Индекса прозрачности самоуправлений состоится в пятницу, 8 ноября. Эксперты представят выводы по итогам исследования, сравнительный анализ открытости информации в норвежских и латвийских самоуправлениях и расскажут о прогрессе латвийских самоуправлений с 2021 года.

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