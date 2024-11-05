36 рекомендаций - не выполнена ни одна: общество Delna оценило работу 14-го Сейма

Часть из осуществляемых дел можно реализовать, приняв изменения в существующих нормативных правовых актах.

Например, расширив компетенцию Бюро по надзору за закупками, возложив обязанностью рассматривать и заявления о возможных злоупотреблениях в публичных закупках третьих лиц.

Есть и такие дела, для осуществления которых необходимы политическая инициатива и желание. Например, наделение Государственного контроля полномочиями осуществлять публичную ревизию бюджета Сейма и проведение изменений в регламенте Сейма, которые способствовали бы открытости деятельности Сейма и принятых им решений.

Есть и дела, требующие целенаправленной работы с общественностью и умкньшения толерантности к коррупции. Открытость информации все еще не достаточна, так как не публикуются договоры публичного сектора и судебные приговоры по коррупционным делам. Не поощряется систематическая проверка деклараций должностных лиц, также все еще не введены эффективные механизмы, снижающие риск конфликта интересов и увеличивающие открытость деятельности обществ капитала и государственного управления.