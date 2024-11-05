Прошло два года со дня вступления в свои полномочия 14-го Сейма. "Общество за открытость - Delna" в 2023 году направило депутатам Сейма список из 36 подлежащих осуществлению дел. Из этих рекомендаций полностью не выполнена ни одна. Только 5 из 36 рекомендаций выполнены частично - изменения в законе о финансировании партий, увеличение вознаграждения членам избирательных комиссий, улучшение управления конфликтом интересов и выделение государственной поддержки неправительственным организациям. В целом прогресс в осуществлении необходимых работ 14-м Сеймом можно охарактеризовать как "целенаправленную стагнацию".
36 рекомендаций - не выполнена ни одна: общество Delna оценило работу 14-го Сейма
Часть из осуществляемых дел можно реализовать, приняв изменения в существующих нормативных правовых актах.
Например, расширив компетенцию Бюро по надзору за закупками, возложив обязанностью рассматривать и заявления о возможных злоупотреблениях в публичных закупках третьих лиц.
Есть и такие дела, для осуществления которых необходимы политическая инициатива и желание. Например, наделение Государственного контроля полномочиями осуществлять публичную ревизию бюджета Сейма и проведение изменений в регламенте Сейма, которые способствовали бы открытости деятельности Сейма и принятых им решений.
Есть и дела, требующие целенаправленной работы с общественностью и умкньшения толерантности к коррупции. Открытость информации все еще не достаточна, так как не публикуются договоры публичного сектора и судебные приговоры по коррупционным делам. Не поощряется систематическая проверка деклараций должностных лиц, также все еще не введены эффективные механизмы, снижающие риск конфликта интересов и увеличивающие открытость деятельности обществ капитала и государственного управления.
Как одно из происшествий последнего времени, ставящих под сомнение способность законодателей принимать решения, способствующие борьбе с коррупцией и недобропорядочными действиями, можно назвать решение депутатов Сейма от 5 сентября 2024 года не поддержать поданные на второе чтение предложения изменений в законопроекте "Изменения в Уголовном законе" (№ 579/14) об определении уголовной ответственности за запрещенные соглашения в публичных закупках.
Публичные закупки играют существенную роль в демократическом, правовом государстве, так как применением процедуры публичной закупки обеспечивается благополучие всего общества. Публичные закупки способствуют эффективному расходованию государственного бюджета и экономическому развитию. Поэтому государство должно создавать такое правовое регулирование, которое обеспечит свободную конкуренцию в прозрачности процесса, заключении договоров закупки и одинаковое отношение ко всем претендентам с целью выбрать выгоднейшее предложение и заключить договор с претендентом, предлагающим наиболее эффективную возможность расходования денег налогоплательщиков.
Delna призывает каждого депутата Сейма выступить против недобропорядочности и коррупции, быть ответственными и требовать ответственности от исполнительной власти, а также выступать за открытость и принятие закона открытости представления интересов.
Cтатья подготовлена при финансовой поддержке Фонда интеграции общества из средств латвийского государственного бюджета. За содержание статьи отвечает "Общество за открытость - Delna".
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