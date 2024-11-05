В Лиепае полицейские обнаружили лежащую на дороге пьяную мать, а рядом - ребенка

2 ноября в 14:40 Госполиция получила информацию от сотрудников муниципальной полиции Вентспилса, которые остановили водителя автомобиля без прав, который, возможно, находится в состоянии алкогольного опьянения.

Сотрудники Госполиции приехали на место происшествия я выяснили у муниципальных полицейских Вентспилса, что они на Сарканмуйжас дамбис остановили автомобиль Peugeot, водитель которого признал, что у него нет прав, и с утра он употреблял алкоголь.

Стражи порядка проверили уровень алкоголя в выдохе мужчины, констатировав 0,58 промилле. В машине находилась малолетняя дочь мужчины. Против мужчины начат уголовный процесс за управление транспортным средством без прав в состоянии алкогольного опьянения и административный процесс за присмотр за ребенком в состоянии алкогольного опьянения, которое может ограничить возможность доставить ребенка в безопасность и защиту от возможных опасностей, если это сделало лицо, ответственное за присмотр за ребенком.

В свою очередь 2 ноября в 22:30 сотрудники Госполиции, патрулируя в Лиепае, на улице Либиешу, заметили лежащую на дороге женщину, а рядом с ней ребенка, который светил фонариком. Женщина находилась в очевидном состоянии опьянения, не могла встать, и если поднималась на ноги, то сразу же падала. Выяснилось, что женщина со своей дочкой шла домой. Стражи порядка усадили ребенка в оперативный транспорт, продолжив далее беседу с женщиной.

Женщина была агрессивно настроена, непонятно бормотала и ругалась. Она не смогла назвать свой адрес и не могла ходить, поэтому была доставлена в вытрезвитель. Малолетнюю дочь женщины стражи порядка передали под опеку родственников, против ее матери был начат административный процесс за невыполнение обязанностей по уходу за ребенком

По закону о защите прав детей, за такие административные нарушения грозит предупреждение или денежный штраф до 210 евро. Полиция подчеркивает, что одна из самых ответственных и важных задач родителей - заботиться о жизни и безопасности ребенка!

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