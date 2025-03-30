Как пишет газета Financial Times, Эстония, Латвия и Литва обеспокоены тем, что Москва не остановится на Украине, и отмечают, что Кремль уже изложил планы по наращиванию военного производства и размещению дополнительных войск у их границ.

"Мы все понимаем, что когда война в Украине будет остановлена, Россия очень быстро перераспределит свои силы. Это означает, что уровень угрозы тоже очень быстро вырастет", - сказал газете Financial Times министр обороны Эстонии Ханно Певкур.

Министр обороны Литвы Довиле Шакалене во время недавнего визита в Соединенное Королевство также сделала похожие замечания.

"Не будем лелеять иллюзий, что России после Украины придет конец. Россия будет использовать время после прекращения перемирия, чтобы ускорить укрепление своих военных сил. У них уже сейчас огромная обученная боям армия, которая станет еще больше", - отметила она.

По мнению Певкура, из примерно 600 000 российских военнослужащих, находящихся сейчас на Украине, 300 000 будут переведены на другие территории.