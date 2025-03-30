Министры обороны стран Балтии предупредили, что прекращение огня в Украине резко увеличило бы угрозу безопасности региона, поскольку Россия продолжает вооружаться и перебрасывать войска на северо-восточный фланг НАТО, сообщают зарубежные СМИ.
Как пишет газета Financial Times, Эстония, Латвия и Литва обеспокоены тем, что Москва не остановится на Украине, и отмечают, что Кремль уже изложил планы по наращиванию военного производства и размещению дополнительных войск у их границ.
"Мы все понимаем, что когда война в Украине будет остановлена, Россия очень быстро перераспределит свои силы. Это означает, что уровень угрозы тоже очень быстро вырастет", - сказал газете Financial Times министр обороны Эстонии Ханно Певкур.
Министр обороны Литвы Довиле Шакалене во время недавнего визита в Соединенное Королевство также сделала похожие замечания.
"Не будем лелеять иллюзий, что России после Украины придет конец. Россия будет использовать время после прекращения перемирия, чтобы ускорить укрепление своих военных сил. У них уже сейчас огромная обученная боям армия, которая станет еще больше", - отметила она.
По мнению Певкура, из примерно 600 000 российских военнослужащих, находящихся сейчас на Украине, 300 000 будут переведены на другие территории.
"Эти люди не вернутся в разные части России, чтобы убирать кукурузу или делать что-то другое, потому что зарплата, которую они получают в армии, в пять-десять раз больше той, которую они могли бы получить в родном городе", - отметил он.
Страны Балтии особенно обеспокоены широкомасштабными военными учениями "Запад", которые этой осенью пройдут у их границ в России и Беларуси. В учениях симулируется конфликт со странами НАТО, в них принимают участие десятки тысяч военнослужащих, танки, самолеты и артиллерия.
Находящиеся на восточном фланге НАТО страны, в том числе Польша и Румыния, заявили, что они не могут взять на себя обязательства по размещению войск в Украине за счет своей безопасности.
Ранее президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что его страна готовится к возможному нападению России на страны НАТО до 2030 года.
Разведслужбы Германии также отметили, что Россия может быть готова к большой войне с НАТО до конца десятилетия.
Тогда же глава польского Бюро национальной безопасности генерал Дариус Луковски сказал, что в случае войны с Россией Польша сможет продержаться всего одну-две недели, и тогда у нее закончатся боеприпасы. В то же время у страны хватило бы оружия всего на пять дней.
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