Россия также выпустила по Украине баллистическую ракету.

В результате нападения был нанесен ущерб в Харьковской, Сумской, Одесской и Донецкой областях.

Ранее сообщалось, что Россия в ночь на субботу нанесла массированный беспилотный удар по Украине, выпустив 172 ударных беспилотника и дрона-имитатора, сообщили ВВС Украины.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!