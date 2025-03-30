В ночь на воскресенье россияне направили в Украину 111 атакующих летательных роботов Shahed и имитаторов дронов, 65 из которых сбила воздушная оборона Украины.
Россия также выпустила по Украине баллистическую ракету.
В результате нападения был нанесен ущерб в Харьковской, Сумской, Одесской и Донецкой областях.
Ранее сообщалось, что Россия в ночь на субботу нанесла массированный беспилотный удар по Украине, выпустив 172 ударных беспилотника и дрона-имитатора, сообщили ВВС Украины.
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