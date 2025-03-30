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Россияне запустили по Украине 111 летательных роботов (1)

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Иранский дрон-камикадзе Shahed 136 (фото из архива)
Иранский дрон-камикадзе Shahed 136 (фото из архива) Фото: Middle East Images/picture alliance

В ночь на воскресенье россияне направили в Украину 111 атакующих летательных роботов Shahed и имитаторов дронов, 65 из которых сбила воздушная оборона Украины.

Россия также выпустила по Украине баллистическую ракету.

В результате нападения был нанесен ущерб в Харьковской, Сумской, Одесской и Донецкой областях.

Ранее сообщалось, что Россия в ночь на субботу нанесла массированный беспилотный удар по Украине, выпустив 172 ударных беспилотника и дрона-имитатора, сообщили ВВС Украины.

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