Вс, 30.03.2025
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT
ПОДПИШИСЬ
Редактор дня:
Artjoms Ļipins
Cообщи

Видео Клещи активизировались. 50% населения не делали прививки от энцефалита 10 лет

CopyMessenger Telegram Whatsapp
Клещ. Иллюстративное фото
Клещ. Иллюстративное фото Фото: Pexels

Сезон активности клещей уже начался, первые попали в поле зрения врачей в этом году еще в январе, поэтому медики призывают жителей сделать прививку, сообщают TV3 Ziņas.

SPKC указал TV3 информацию о краях, в которых в этом году дети могут получить оплаченную государством вакцинацию:

  • Кулдигский край;
  • Южно-Курземский край;
  • Вентспилсский край;
  • Талсинский край;
  • Цесисский край;
  • Салдусский край;
  • Тукумский край.

Как и прежде, сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, вакциной от клещевого энцефалита, оплачиваемой государством, вакцинируют на всей территории Латвии, независимо от места жительства.

Эпидемиологи SPKC напоминают, что вакцинация обеспечивает защиту только и единственно от клещевого энцефалита, но не защищает от других переносимых клещами заболеваний, таких как болезни Лайма и эрлихиоз.

Подробнее смотрите в сюжете:

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Комментарии
CopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх