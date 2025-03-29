Сезон активности клещей уже начался, первые попали в поле зрения врачей в этом году еще в январе, поэтому медики призывают жителей сделать прививку, сообщают TV3 Ziņas.
Видео ⟩ Клещи активизировались. 50% населения не делали прививки от энцефалита 10 лет
SPKC указал TV3 информацию о краях, в которых в этом году дети могут получить оплаченную государством вакцинацию:
- Кулдигский край;
- Южно-Курземский край;
- Вентспилсский край;
- Талсинский край;
- Цесисский край;
- Салдусский край;
- Тукумский край.
Как и прежде, сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, вакциной от клещевого энцефалита, оплачиваемой государством, вакцинируют на всей территории Латвии, независимо от места жительства.
Эпидемиологи SPKC напоминают, что вакцинация обеспечивает защиту только и единственно от клещевого энцефалита, но не защищает от других переносимых клещами заболеваний, таких как болезни Лайма и эрлихиоз.
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