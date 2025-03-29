Видео Клещи активизировались. 50% населения не делали прививки от энцефалита 10 лет

SPKC указал TV3 информацию о краях, в которых в этом году дети могут получить оплаченную государством вакцинацию:

Кулдигский край;

Южно-Курземский край;

Вентспилсский край;

Талсинский край;

Цесисский край;

Салдусский край;

Тукумский край.

Как и прежде, сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, вакциной от клещевого энцефалита, оплачиваемой государством, вакцинируют на всей территории Латвии, независимо от места жительства.

Эпидемиологи SPKC напоминают, что вакцинация обеспечивает защиту только и единственно от клещевого энцефалита, но не защищает от других переносимых клещами заболеваний, таких как болезни Лайма и эрлихиоз.

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