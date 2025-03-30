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Экономика как оружие: разрушит ли Трамп систему санкций?

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Плакат в Брюсселе в поддержку и давление на лидеров ЕС для введения санкций против России, 27 сентября 2022 года.
Плакат в Брюсселе в поддержку и давление на лидеров ЕС для введения санкций против России, 27 сентября 2022 года. Фото: Stephanie Lecocq

​В январе 2025 года президент США Дональд Трамп подписал указ о прекращении "вепонизации" федеральных правоохранительных органов, то есть их использования в качестве оружия (англ. weapon). Якобы предыдущая администрация США использовала правоохранительные органы и разведку для преследования политических противников.

Критики назвали указ спектаклем, но сторонники Трампа обрадовались этой, как они полагают, смелой борьбе с политическими перегибами. Впрочем, за этим юридическим спектаклем прячется гораздо более серьезная история, затрагивающая трубопроводы, морские пути, мировую торговлю и финансовые потоки.

В книге Дэвида Болдуина "Государственное управление экономикой" перечислялись многочисленные формы экономических рычагов и утверждалось, что санкции, финансовая помощь и торговые стимулы могут выполнять ту же функцию принуждения, что и военная сила.

В конце 2013 года, незадолго до отправки Россией "зеленых человечков" на захват Крыма и восточных районов Украины, Томас Райт из Института Брукингса заметил, что взаимовыгодные экономические сети могут превратиться в вектор стратегической уязвимости.

Три года спустя Марк Леонард из Европейского совета по международным отношениям сформулировал термин "вепонизация взаимозависимости" в статье, предупреждавшей, что глобальные сети, которые ранее хвалили как способствующие сотрудничеству (международные инвестиции, морские пути, цифровая инфраструктура), могут быть легко захвачены.

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