Экономика как оружие: разрушит ли Трамп систему санкций?

В январе 2025 года президент США Дональд Трамп подписал указ о прекращении "вепонизации" федеральных правоохранительных органов, то есть их использования в качестве оружия (англ. weapon). Якобы предыдущая администрация США использовала правоохранительные органы и разведку для преследования политических противников.
Критики назвали указ спектаклем, но сторонники Трампа обрадовались этой, как они полагают, смелой борьбе с политическими перегибами. Впрочем, за этим юридическим спектаклем прячется гораздо более серьезная история, затрагивающая трубопроводы, морские пути, мировую торговлю и финансовые потоки.