Экономика как оружие: разрушит ли Трамп систему санкций?

В книге Дэвида Болдуина "Государственное управление экономикой" перечислялись многочисленные формы экономических рычагов и утверждалось, что санкции, финансовая помощь и торговые стимулы могут выполнять ту же функцию принуждения, что и военная сила.

В конце 2013 года, незадолго до отправки Россией "зеленых человечков" на захват Крыма и восточных районов Украины, Томас Райт из Института Брукингса заметил, что взаимовыгодные экономические сети могут превратиться в вектор стратегической уязвимости.

Три года спустя Марк Леонард из Европейского совета по международным отношениям сформулировал термин "вепонизация взаимозависимости" в статье, предупреждавшей, что глобальные сети, которые ранее хвалили как способствующие сотрудничеству (международные инвестиции, морские пути, цифровая инфраструктура), могут быть легко захвачены.