Прокуратура Польши заявила, что серия инцидентов с возгоранием посылок, перевозимых курьерскими службами в Польше, Германии и Великобритании, стала результатом операции Москвы, ищущей способы устроить пожары на трансатлантических грузовых авиарейсах в США и Канаду.
Польша обвинила Россию в пожарах на складах посылок, которые могли попасть на рейсы в США
В конце прошлого месяца глава польской прокуратуры Катажина Цалов-Яшевска сообщила, что в рамках расследования загадочных пожаров арестованы четверо подозреваемых.
Западные спецслужбы, по данным американских СМИ, теперь считают произошедшие в июле возгорания частью диверсионной кампании, организованной российской военной разведкой ГРУ.
Официально российские власти категорически отрицают, что имеют хоть какое-то отношение к этому делу. Однако подозрения ширятся с учетом появляющейся сейчас информации о других аналогичных нападениях на склады и железнодорожные сети и в других странах ЕС, в том числе Чехии и Швеции.
В заявлении польской прокуратуры утверждается, что отправкой начиненных взрывчаткой посылок через курьерские компании Европы занималась «группа диверсантов из иностранных разведок» с расчетом на то, что возгорание произойдет уже в воздухе. В посылках пересылались электромассажеры, содержавшие горючее вещество «на основе магния», которое трудно потушить при воспламенении.
«Кроме того, цель [вышеупомянутой диверсионной] группы заключалась в том, чтобы проверить канал передачи таких посылок, которые в конечном итоге намеревались отправить в Соединенные Штаты Америки и Канаду», — заявила Цалов-Яшевска.
Некоторые из посылок были отправлены из Литвы, генеральный прокурор которой Нида Грунскене сообщила, что в рамках расследования этого дела там также произведены задержания.
В настоящее время, по словам Грунскене, прокуроры ведут предварительное следствие, к которому подключены и правоохранительные органы других стран.
Чуть ранее о возможности причастности Россия к пожарам, произошедшим в этом году на складах DHL в Германии и Великобритании, сообщали западные СМИ со ссылкой на данные служб безопасности.
По данным западных спецслужб, легковоспламеняющееся вещество на основе магния было заложено в два электромассажера, которые должны были загореться, когда обе посылки были бы уже на борту самолетов, направляющихся в США.
Но устройства загорелись преждевременно, вызвав пожар на складах DHL в германском Лейпциге и британском Бирмингеме.
По данным WSJ, эти две первые посылки были отправлены из Литвы и, судя по всему, должны были послужить для проверки канала отправки.
Литовская полиция проводит расследование в отношении возможной цепочки и, как сообщается, уже задержала подозреваемого, который мог отправить все четыре посылки с горючей смесью, в том числе две — из офиса DHL в Вильнюсе.
В конце октября Национальная прокуратура Польши тоже заявила об аресте четырех человек в связи с возгораниями на складах DHL. Им предъявлены обвинения в участии в террористических операциях по поручению иностранной разведки.
Варшава заявляет, что сотрудничает с рядом европейских стран, чтобы задержать еще двух подозреваемых.
«Я не уверен, что политическое руководство России осознает последствия того, если бы одна из этих посылок взорвалась, вызвав массовые жертвы», — сказал глава внешней разведки Польши Павел Шота в комментарии WSJ.
Представители других западных спецслужб также считают, что за отправкой посылок стоит российская военная разведка ГРУ.
Россия отвергла обвинения в свой адрес.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков так прокомментировал сообщение Wall Street Journal: «И упомянутое издание, и другие издания, достаточно уважаемые, очень часто такие невнятные вбросы информационные осуществляют, которые всегда не подкрепляются сколько-либо достоверной информацией. Это, я думаю, один из таких вбросов».
Корреспондент Би-би-си по вопросам безопасности Фрэнк Гарднер:
Сейчас появляются новые подробности о серии поджогов, произошедших еще в июле, которые, как подозревают представители западных разведок, были частью организованной ГРУ кампании.
Власти Польши считают, что это была тренировка по установке зажигательных устройств на самолеты, направляющиеся в США и Канаду.
Посылки с гаджетами эротического характера и массажерами, судя по всему, использовались для проноса особо опасных зажигающих устройств на грузовые рейсы из Западной Европы. Было задействовано как минимум четыре устройства. Одно загорелось на складе DHL недалеко от Бирмингема, другое — в Лейпциге в Германии, третье — в Варшаве, а четвертое было перехвачено польскими властями.
Предполагается, что устройства содержали магний, который горит настолько сильно, что, если бы они загорелись в воздухе, экипаж вряд ли смог бы потушить пожар.