Польша обвинила Россию в пожарах на складах посылок, которые могли попасть на рейсы в США

Некоторые из посылок были отправлены из Литвы, генеральный прокурор которой Нида Грунскене сообщила, что в рамках расследования этого дела там также произведены задержания.

В настоящее время, по словам Грунскене, прокуроры ведут предварительное следствие, к которому подключены и правоохранительные органы других стран.

Чуть ранее о возможности причастности Россия к пожарам, произошедшим в этом году на складах DHL в Германии и Великобритании, сообщали западные СМИ со ссылкой на данные служб безопасности.

По данным западных спецслужб, легковоспламеняющееся вещество на основе магния было заложено в два электромассажера, которые должны были загореться, когда обе посылки были бы уже на борту самолетов, направляющихся в США.

Но устройства загорелись преждевременно, вызвав пожар на складах DHL в германском Лейпциге и британском Бирмингеме.

По данным WSJ, эти две первые посылки были отправлены из Литвы и, судя по всему, должны были послужить для проверки канала отправки.

Литовская полиция проводит расследование в отношении возможной цепочки и, как сообщается, уже задержала подозреваемого, который мог отправить все четыре посылки с горючей смесью, в том числе две — из офиса DHL в Вильнюсе.

В конце октября Национальная прокуратура Польши тоже заявила об аресте четырех человек в связи с возгораниями на складах DHL. Им предъявлены обвинения в участии в террористических операциях по поручению иностранной разведки.