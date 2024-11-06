Фото, видео Как знаменитости голосовали на выборах в США

Поп-звезда Кэти Перри выразила поддержку Харрис на ее митинге в Питтсбурге. Певица исполнила несколько песен и объяснила, что собирается голосовать за Харрис ради дочери.

Кэти Перри Фото: Instagram/katyperry

Кажется, к Перри присоединилась и рэп-исполнительница Lizzo.

Звезда сериала "Друзья" Дженнифер Энистон, по всей видимости, также проголосовала за Харрис.

Как и Джессика Альба.

Гвинет Пэлтроу тоже не осталась вне гражданской ответственности.

Гвинет Пэлтроу с наклейкой "Я проголосовала" Фото: Instagram/gwynethpaltrow

Баскетболист Леброн Джеймс вышел на поле в поддержку Харрис. Легенда НБА высказал свою позицию уже за несколько дней до открытия избирательных участков. Он поддержал Харрис в соцсетях и повторил это на пресс-конференции. "У меня есть дочь, жена и мать. Поддержка Камалы Харрис в вопросах прав женщин и их будущего - единственное правильное решение", - сообщил он.

Хотя известные лица в основном выразили свою поддержку Камале Харрис, недостатка в сторонниках Трампа нет. В их число входят рэпер Канье Уэст, актеры Келси Грэммер, Мел Гибсон и Джон Войт.

В число сторонников Трампа также входит скандальный ведущий подкаста Джо Роган, боксер и ютубер Джейк Пол, музыкант Kid Rock, модель и бизнесвумен Эмбер Роуз, а также американская звезда рестлинга Халк Хоган.

С ними не согласна актриса Энн Хэтэуэй - она также открыто поддержала Камалу Харрис. На благотворительном мероприятии в Нью-Йорке звезда исполнила песню Somebody to Love группы Queen, а также поделилась в Instagram видео, приуроченным к выборам.

RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!