Во дворе многоквартирного дома в Риге был сбит ребенок, однако в первоначальном решении Государственная полиция водителя не наказала. Когда только после вмешательства передачи Bez Tabu стражи порядка признали ошибку и назвали водителя виновным, привлечь его к ответственности уже было нельзя, поскольку истек срок исковой давности, сообщает передача.
В пурвциемском дворе Lexus сбил ребенка: стражи порядка водителя не наказали
Восьмилетнего мальчика во дворе на улице Пуцес в Пурвциемсе автомобиль Lexus сбил в сентябре прошлого года. В жилой зоне, где произошло ДТП, у пешеходов есть преимущество, а максимально разрешенная скорость движения составляет 20 километров в час.
В тот день во дворе играли другие дети. Маленький мальчик хотел пересечь проезжую часть, чтобы поиграть с ними, и на дороге его сбил Lexus. В больнице у ребенка констатировали порезы и ушибы. Пострадала и голова. В травмированном месте больше никогда не будут расти волосы, из-за чего, по мнению родителей, у мальчика возникнут комплексы. После случившегося мальчика до сих пор терзают душевные переживания.
Семья сбитого ребенка решение Госполиции получила только осенью, то есть, спустя более года после события. Выводы полиции шокировали семью: стражи порядка вины водителя не усмотрели и поэтому не наказали.
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