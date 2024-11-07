В пурвциемском дворе Lexus сбил ребенка: стражи порядка водителя не наказали

Восьмилетнего мальчика во дворе на улице Пуцес в Пурвциемсе автомобиль Lexus сбил в сентябре прошлого года. В жилой зоне, где произошло ДТП, у пешеходов есть преимущество, а максимально разрешенная скорость движения составляет 20 километров в час.

В тот день во дворе играли другие дети. Маленький мальчик хотел пересечь проезжую часть, чтобы поиграть с ними, и на дороге его сбил Lexus. В больнице у ребенка констатировали порезы и ушибы. Пострадала и голова. В травмированном месте больше никогда не будут расти волосы, из-за чего, по мнению родителей, у мальчика возникнут комплексы. После случившегося мальчика до сих пор терзают душевные переживания.