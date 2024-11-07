Реакция на победу Дональда Трампа на президентских выборах в США в Украине неоднозначна. Одни видят в этом угрозу, опасаясь сокращения американской поддержки, другие - надежду на завершение войны с Россией, отметил политолог.
Политолог: Трамп попытается решить российско-украинский конфликт еще до инаугурации
По его словам, для украинских властей победа Трампа - это риск усиления политической нестабильности. В Киеве надеялись на неизменную поддержку со стороны Белого дома в противостоянии с Россией, но смена лидера в США может привести к изменению этой стратегии, хотя в каком именно направлении, пока неясно.
С другой стороны, украинская оппозиция воспринимает приход Трампа с оптимизмом. Политолог считает, что оппозиция видит шанс на "перезагрузку" политической системы Украины, а также возможность проведения президентских и парламентских выборов в следующем году.
Украинское общество, по мнению эксперта, в большинстве своем связывает победу Трампа с надеждой на мирное урегулирование конфликта. Если бы победу одержала Камала Харрис, это означало бы продолжение прежнего курса США, нацеленного на войну до победного конца.
"Вероятно, Трамп вскоре сделает Украине и России предложение, от которого будет трудно отказаться, - заявил политолог. - Он будет спешить не только потому, что обещал завершить войну за 24 часа, но и потому, что постарается договориться до своей инаугурации, назначенной на 20 января 2025 года."
По его мнению, Трамп может предложить Киеву и Москве компромиссный вариант - например, обмен территориями или снятие части санкций с России. При этом, если такие договорённости будут достигнуты до его вступления в должность, они снизят риск импичмента, который мог бы угрожать Трампу, если бы он предлагал такие меры уже в статусе президента.
До вступления в должность Трамп, по мнению эксперта, имеет свободу предлагать "практически все, что угодно". Более того, в случае отказа от его предложений он может пригрозить применением силы. Но, как считает политолог, эта угроза может касаться не только России, но и самой Украины, что для Киева может оказаться неожиданным поворотом.
Эксперт допускает, что Трамп уже в ближайшее время попытается обсудить ситуацию напрямую с Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным. При этом он может настаивать на модели урегулирования, ранее предложенной его кандидатом в вице-президенты Джей Ди Вэнс. Эта модель включает прекращение огня по линии разграничения, нейтральный статус Украины, частичное снятие санкций с России и создание демилитаризированной зоны вдоль линии фронта. "Скорее всего, это и есть контуры модели, которую Трамп предложит в качестве базы для переговоров с Украиной и Россией", - предполагает политолог.
Бортник также отмечает, что большинство украинцев, вероятно, будут вынуждены принять сценарий, предложенный новым президентом США, если он обретёт поддержку на международной арене.
С другой стороны, политолог прогнозирует, что Трамп будет требовать от европейских союзников по НАТО значительного увеличения оборонных расходов. Кроме того, возможны торговые конфликты между США и Европой, так как Трамп считает, что Европа "паразитирует" на американском рынке, продавая в США больше товаров, чем покупает.
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