Сотрудники Зиемельского участка Рижского регионального управления Государственной полиции разыскивают человека, изображенного на фотографии, по подозрению в нанесении телесных повреждений. Об этом сообщает портал Apollo.lv со ссылкой на полицию.
Полиция разыскивает подозреваемого в нападении
Полиция обращается к общественности с просьбой внимательно посмотреть на снимок. Если у кого-либо имеется информация, которая поможет установить личность разыскиваемого, правоохранители просят незамедлительно сообщить об этом в Государственную полицию по телефону 110.
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