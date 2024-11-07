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Полиция разыскивает подозреваемого в нападении

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Фото подозреваемого
Фото подозреваемого Фото: Valsts policija

Сотрудники Зиемельского участка Рижского регионального управления Государственной полиции разыскивают человека, изображенного на фотографии, по подозрению в нанесении телесных повреждений. Об этом сообщает портал Apollo.lv со ссылкой на полицию.

Полиция обращается к общественности с просьбой внимательно посмотреть на снимок. Если у кого-либо имеется информация, которая поможет установить личность разыскиваемого, правоохранители просят незамедлительно сообщить об этом в Государственную полицию по телефону 110.

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